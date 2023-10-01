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01:26, 1 октября 2023Бывший СССР

В Херсонской области прокомментировали планы нового наступления ВСУ

Сальдо заявил, что планы нового наступления ВСУ не имеют шанса на успех
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют никакого шанса на успех, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сведения о том, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. План включает форсирование Днепра крупной группировкой морской пехоты, а также захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По словам Сальдо, противник будет предпринимать всякого рода действия, которые будут вносить напряжение. Он отметил, что сообщения о планах наступления похожи на информационную шумиху для привлечения внимания.

«Но я знаю одно — что наши военные и русское оружие, которое все более и более становится совершенным, не даст им никаких возможностей. Никакого шанса нету», — подчеркнул губернатор.

Он заключил, что боевые действия продолжаются, а все цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что минимальным требованием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть взятие Токмака в Запорожской области.

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