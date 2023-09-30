«Любой ценой доказать свою состоятельность». Зеленский согласовал с США план октябрьского наступления ВСУ

РИА Новости: Зеленский согласовал с США и Британией план наступления

Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале октября на херсонском и запорожском направлениях.

Источник РИА Новости утверждает, что в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Также спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Собеседник агентства назвал авантюрой эти планы Зеленского, «который пытается любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям». «Внимательно следим за действиями противника», — заключил он.

Практически одновременно с этим сам Зеленский в своем видеообращении заявил, что «30 сентября будут важные новости для Украины – для наших воинов, для всего нашего государства». Он добавил, что сейчас руководство страны работает над тем, чтобы ближайшие недели придали Украине внутреннюю силу.

Зеленского предупредили о последствиях неудач на фронте

Обозреватель издания Le Monde Филипп Рикар пришел к выводу, что положение Зеленского на политической арене ухудшается в связи с провалом контрнаступления украинских войск. По его словам, наступление украинской стороны происходит «нестерпимо медленно», а быстрого успеха достичь не удалось. «А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — пишет автор материала, пояснив, что результаты контрнаступления Украины не оправдали ожиданий западных союзников. Кроме того, отметил Рикар, у Запада не получается сплотить развивающиеся страны вокруг Украины, в том числе из-за оплошностей Киева.

В свою очередь издание Al-Watan указало, что народ Украины не простит Владимиру Зеленскому промахи, которые он совершил в процессе конфликта. Собственные граждане считают его «неудачником грандиозного масштаба». «С одной стороны, украинцы никогда не простят президенту огромные и ненужные жертвы, а с другой — ультранационалисты сожрут Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства», — указано в статье. Но не только жители Украины считают, что их президент не справился, страны Запада также ощущают, что Зеленский их подвел.

Перспективы контрнаступления ВСУ

Ранее ветеран войны в Афганистане, американский майор Роберт Роуз предупредил, что российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва со стороны ВСУ. Эксперт пояснил, что артиллерия ВС России способна сосредоточить огонь на группах, пытающихся пройти через минные поля. Кроме того, российская армия обладает резервами, которые всегда готовы перейти в контратаку в случае прорыва. Роуз отметил, что излишне оптимистичные оценки Запада касательно контрнаступления ВСУ при помощи механизированных соединений оказали негативное влияние на Украину, в результате Киев лишился до 20 процентов поставленной Западом техники.

Глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что Запад недооценил мощность линии российской обороны, и контрнаступление ВСУ идет медленными темпами. По его словам, сейчас ведется «война на истощение», поэтому необходимо снизить ожидания от результатов украинского наступления в краткосрочной перспективе. Радакин пояснил, что существует ряд препятствий для прорыва ВСУ, от недостатка военной подготовки у мобилизованных солдат до плохой погоды.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что самая большая проблема для ВСУ, о которой они говорят, — это российские Вооруженные силы. «ВСУ начали говорить, что не те снаряды, не то оружие им поставляют, и натовцы не тому учат. Это объясняет то, что сейчас будет сказываться нехватка квалифицированного боевого состава. Она уже сказывается. Но с каждым днем мы будем видеть это все больше и больше», — сообщил эксперт.