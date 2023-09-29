Российский военный назвал главные проблемы ВСУ на фронте

Военный Дандыкин заявил о нехватке специалистов в ВСУ

Самая большая проблема для Вооруженных сил Украины (ВСУ), о которой они говорят, — это Вооруженные силы (ВС) России, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные препятствия успешному контрнаступлению Киева.

«ВСУ начали говорить, что не те снаряды, не то оружие им поставляют, и натовцы не тому учат. Это объясняет то, что сейчас будет сказываться нехватка квалифицированного боевого состава. Она уже сказывается. Но с каждым днем мы будем видеть это все больше и больше», — сообщил эксперт.

По словам Дандыкина, Украина мобилизует и отправляет в самые ожесточенные бои тех, кого готовят к этому буквально пару недель.

«Они туда попадают, погибают или сдаются в плен. Помимо этого, те, кто находится на передовой, отмечают, что есть большой огонь нашей артиллерии. Они пытаются что-то сделать с нашими минными установками, но в основном ничего не получается», — добавил он.

Также мы не просто выровняли ситуацию с беспилотниками, но на каких-то направлениях ушли вперед Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Военный эксперт убежден, что ситуация на фронте для ВСУ будет усугубляться с каждым месяцем.

«Потому что наши предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса — прим. "Ленты.ру") работают круглосуточно. На следующий год средства в бюджете на спецоперацию выделаны в большем объеме, нежели в этом году. ВСУ надеются пересидеть зиму, но такой возможности давать им нельзя», — заключил он.

Ранее подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС России уничтожили украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Уничтожение точек наблюдения необходимо, чтобы лишить противника возможности реагировать на действия российских военных.