Российские военные уничтожили украинские наблюдательные пункты

Мотострелковая дивизия ВС России уничтожила украинские наблюдательные пункты

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

По его словам, пункты наблюдения были обнаружены средствами воздушной разведки. Командир пояснил, что уничтожение точек наблюдения необходимо, чтобы лишить противника возможности реагировать на действия российских военных.

«Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага», — заявил собеседник агентства.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью ликвидировать укрепленные сооружения и технику противника с большой высоты.