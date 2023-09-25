Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 25 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинские наблюдательные пункты

Мотострелковая дивизия ВС России уничтожила украинские наблюдательные пункты
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинские наблюдательные пункты в районе Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

По его словам, пункты наблюдения были обнаружены средствами воздушной разведки. Командир пояснил, что уничтожение точек наблюдения необходимо, чтобы лишить противника возможности реагировать на действия российских военных.

«Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага», — заявил собеседник агентства.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью ликвидировать укрепленные сооружения и технику противника с большой высоты.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости