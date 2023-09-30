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02:52, 30 сентября 2023Интернет и СМИ

Зеленского назвали «неудачником грандиозного масштаба»

Al-Watan: народ Украины не простит Зеленскому огромные и ненужные жертвы
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Народ Украины не простит Владимиру Зеленскому промахи, которые он совершил в процессе конфликта. Собственные граждане считают его «неудачником грандиозного масштаба», следует из статьи издания Al-Watan.

«С одной стороны, украинцы никогда не простят президенту огромные и ненужные жертвы, а с другой — ультранационалисты сожрут Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства», — указано в статье. Но не только жители Украины считают, что их президент не справился, страны Запада также ощущают, что Зеленский их подвел.

Ранее о бесполезности Зеленского для Запада заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Страны-союзники могут отправить украинского лидера в отставку, так как «его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), фактически раскрыв все свои планы противнику».

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    Александра Синицына
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