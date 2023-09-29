Майор Роуз заявил, что российская оборона справится с любой попыткой прорыва ВСУ

Российская оборона способна справиться с любой попыткой прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указал ветеран войны в Афганистане, американский майор Роберт Роуз в комментарии для портала War on the Rocks.

Эксперт пояснил, что артиллерия ВС России способна сосредоточить огонь на группах, пытающихся пройти через минные поля. Кроме того, российская армия обладает резервами, которые всегда готовы перейти в контратаку в случае прорыва.

Роуз отметил, что излишне оптимистичные оценки Запада касательно контрнаступления ВСУ при помощи механизированных соединений оказали негативное влияние на Украину, в результате Киев лишился до 20 процентов поставленной Западом техники.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что самая большая проблема для ВСУ, о которой они говорят, — это российские Вооруженные силы. «ВСУ начали говорить, что не те снаряды, не то оружие им поставляют, и натовцы не тому учат. Это объясняет то, что сейчас будет сказываться нехватка квалифицированного боевого состава. Она уже сказывается. Но с каждым днем мы будем видеть это все больше и больше», — сообщил эксперт.