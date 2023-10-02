Глава ДНР допустил новое наступление ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре могут начать новое наступление против российских сил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — сказал он, добавив, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Он также заявил, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.