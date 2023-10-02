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12:08, 2 октября 2023Бывший СССР

Глава ДНР допустил новое наступление ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре могут начать новое наступление против российских сил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — сказал он, добавив, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Он также заявил, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

Оружие России: на страже Родины
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    Виктория Кондратьева
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