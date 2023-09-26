В ДНР заявили о прибытии дополнительных сил ВСУ на краснолиманское направление

Пушилин сообщил о прибытии дополнительных сил ВСУ на краснолиманское направление

На краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, за последние несколько суток туда прибыли не менее трех батальонов ВСУ. Он также указал на ожидаемое обострение обстановки на разных участках.

Ранее глава ДНР заявлял о попытке украинских войск провести перегруппировку на угледарском направлении.