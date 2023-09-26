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10:33, 26 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о прибытии дополнительных сил ВСУ на краснолиманское направление

Пушилин сообщил о прибытии дополнительных сил ВСУ на краснолиманское направление

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, за последние несколько суток туда прибыли не менее трех батальонов ВСУ. Он также указал на ожидаемое обострение обстановки на разных участках.

Ранее глава ДНР заявлял о попытке украинских войск провести перегруппировку на угледарском направлении.

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    Алевтина Запольская
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