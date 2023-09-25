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11:42, 25 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

Пушилин: ВСУ пытаются перегруппироваться на угледарском направлении

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести перегруппировку на угледарском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы, в свою очередь, стараемся не допустить какой-либо легкой ротации и задействуем все имеющиеся у нас ресурсы», — рассказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ пытаются выйти на фланги угледарского направления, но все попытки оказываются тщетными. По его словам, в районе Урожайного и других населенных пунктов украинская армия пытается выйти на фланги угледарского направления, при этом командование ВСУ вынужденно растягивает силы и перебрасывает ресурсы с других направлений в надежде «сделать картинку».

Гагин отметил, что растягивание сил приводит к негативным последствиям для украинской стороны, в частности участились случаи дезертирства в рядах ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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