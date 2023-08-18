В ДНР рассказали о тщетных попытках ВСУ выйти на фланги угледарского направления

Гагин: ВСУ принимают тщетные попытки выйти на фланги угледарского направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выйти на фланги угледарского направления, но все попытки оказываются тщетными. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, в районе Урожайного и других населенных пунктов украинская армия пытается выйти на фланги угледарского направления, при этом командование ВСУ вынужденно растягивает силы и перебрасывает ресурсы с других направлений в надежде «сделать картинку».

Гагин отметил, что растягивание сил приводит к негативным последствиям для украинской стороны, в частности участились случаи дезертирства в рядах ВСУ.

«Если брать Авдеевку, то там сейчас мы двигаемся вперед, как и раньше, но достаточно медленно, экономя свои силы и средства», — сказал советник. Он добавил, что на купянском направлении Российская армия добивается успехов и уничтожает противника в большой количестве.

Ранее стало известно об уничтожении основной группировки ВСУ в населенном пункте Урожайное Запорожской области. По словам Гагина, украинская армия испытывает трудности в переброске резервов из-за огневого контроля российской артиллерии.