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10:35, 26 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об улучшении позиций сил России на ряде направлений

Пушилин: силы России улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что за прошедшие сутки российские силы улучшили свои позиции на ряде направлений.

«Авдеевское и марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника», — рассказал он.

По его словам, существенных изменений на угледарском направлении нет. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирают «определенные силы».

Также Пушилин заявил, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

25 сентября глава ДНР рассказал, что ВСУ пытаются атаковать на южном фланге Артемовска — на участке в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Он отметил, что армия Украины устремляется на этот участок фронта, где у нее были «определенные успехи».

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой. Как он утверждал, у украинских войск есть опыт прошлого года.

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    Варвара Кошечкина
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