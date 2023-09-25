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11:28, 25 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках ВСУ атаковать на южном фланге Артемовска

Пушилин заявил о попытках ВСУ атаковать на южном фланге Артемовска

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать на южном фланге Артемовска — на участке Клещеевка-Андреевка. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка — Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж — железная дорога», — сказал он.

22 сентября Владимир Зеленский заверил, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой. Как он утверждал, у украинских войск есть опыт прошлого года. Кроме того, политик уверен, что ВСУ смогут захватить Артемовск и еще два города.

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    Кристина Есикова
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