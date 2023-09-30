В России объяснили подготовку нового наступления ВСУ в октябре

Полковник запаса Насонов: ВСУ готовят наступление в октябре ради помощи Запада

Украинские власти готовят новое наступление в октябре ради того, чтобы продлить помощь западных стран, объяснил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов в беседе с URA.RU.

Специалист напомнил, что инженерное оборудование местности у российских военных по-прежнему на высоком уровне, а тем временем наступают холода, в прибрежных лесополосах у Днепра спадает зелень, поэтому время для наступления выбрано неправильно.

По словам Насонова, Киеву придется исполнять волю западных стран, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в бой в указанный период.

«На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поле боя успеха у них не может быть», — подчеркнул полковник запаса.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. План включает форсирование Днепра крупной группировкой морской пехоты, а также захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).