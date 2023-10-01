Депутат Шеремет назвал профанацией новый план контрнаступления ВСУ от Зеленского

Новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который представил президент Владимир Зеленский, является самоубийственным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», — сказал собеседник агентства.

Шеремет добавил, что таким образом оттягивается агония режима Зеленского и запускается «процесс полного самоуничтожения Украины», а российское оружие уничтожит «любого агрессора и оккупанта», который посягнет на суверенитет и землю России.

29 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление ВСУ в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Предполагается, что с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Кроме того, спецназом, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

