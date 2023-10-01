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13:35, 1 октября 2023Россия

В Госдуме оценили новый план контрнаступления Зеленского

Депутат Шеремет назвал профанацией новый план контрнаступления ВСУ от Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который представил президент Владимир Зеленский, является самоубийственным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», — сказал собеседник агентства.

Шеремет добавил, что таким образом оттягивается агония режима Зеленского и запускается «процесс полного самоуничтожения Украины», а российское оружие уничтожит «любого агрессора и оккупанта», который посягнет на суверенитет и землю России.

29 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании новое наступление ВСУ в начале октября на херсонском и запорожском направлениях. Предполагается, что с этой целью в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Кроме того, спецназом, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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    Сергей Истомин
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