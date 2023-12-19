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22:45, 19 декабря 2023Мир

В США предупредили Украину о наступающей тяжелой зиме

Представитель Госдепа Миллер: Украину ждет крайне тяжелая зима

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Украину ждет крайне тяжелая зима. Об этом рассказал во время брифинга представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», — уточнил он.

Мэттью Миллер отметил, что администрация Соединенных Штатов ждет одобрения Конгрессом до конца года запроса о помощи Украине. По словам представителя Госдепа, «это остается целью и приоритетом».

Ранее Мэттью Миллер оценил дальнейшую возможность США предоставлять Украине военную помощь, сравнив сложившуюся ситуацию с пустой бочкой.

По его словам, Вашингтон уверен в том, что украинским военным будет очень тяжело зимой. Миллер также выразил надежду на то, что американские конгрессмены поддержат усилия Белого дома по предоставлению Киеву дальнейшей помощи.

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      Марина Совина
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