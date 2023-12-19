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13:10, 19 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов перед российской авиацией

Monde: украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед российской авиацией

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед ударами российской авиации. На опасную службу в интервью французскому изданию Monde пожаловались вертолетчики вооруженных сил Украины.

По словам пилотов, авиация атакует их ракетами Р-37 с расстояния в 150 километров, оставаясь вне зоны досягаемости противовоздушной обороны. Чтобы поразить цель, им требуется менее одной минуты.

Кроме того, украинские пилоты жалуются, что российские истребители постоянно патрулируют воздушное пространство. Они утверждают, что угроза от истребителей превышает угрозу от средств противовоздушной обороны.

Вертолетчики также отметили, что даже если Запад начнет поставки своих вертолетов Apache, то это «ничего существенным образом не изменит на фронте».

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ страдают от снарядного голода на донецком направлении. Из-за нехватки боеприпасов интенсивность ударов украинской артиллерии существенно снизилась.

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      Александр Курбатов
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