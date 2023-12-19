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07:14, 19 декабря 2023Мир

Во Франции заявили о военном преимуществе России над Украиной

Генерал Гомар: у России глубокая стратегия, а Киев зависит от поставок Запада

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У России, в отличие от Украины, есть глубокая военная стратегия. О преимуществе над Киевом рассказал бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире France 24.

«Многие из них (украинцев — прим. «Ленты.ру») верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи», — заявил он.

По его словам, это конфликт между страной, у которой есть глубокая стратегия, и Украиной, полностью зависящей от поставок Запада. Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Вашингтона. Без американских поставок Киев сможет продержаться около 30 дней, и это оптимистичный прогноз, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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      Виктория Кондратьева
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