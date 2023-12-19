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12:43, 19 декабря 2023Путешествия

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Внуково

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной авиагавани.

Отмечается, что ограничительные меры были введены по независящим от аэропорта причинам в 11:54 по московскому времени.

«По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения — прим. ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом», — заявили в пресс-службе.

Ранее 19 декабря в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковер». Его объявляют, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты. В это время авиагавани закрывают на вылет и прилет.

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