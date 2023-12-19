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11:55, 19 декабря 2023Силовые структуры

В России ужесточили наказание за пронос телефонов в колонии

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пронос телефонов в колонии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал два закона, ужесточающие ответственность за пронос телефонов в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый закон усиливает административную ответственность за передачу или попытку передачи средств мобильной связи лицам, содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. Теперь это нарушение выделяется в отдельную категорию и предполагает штраф 25-50 тысяч рублей. Отмечается, что военные, граждане, призванные на военные сборы, сотрудники Следственного комитета России, Росгвардии, МВД, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы и таможенники, имеющие специальные звания, будут нести ответственность на общих основаниях.

По второму закону за повторный пронос в колонию телефонов можно получить уголовную ответственность и попасть в места лишения свободы на два года.

Ранее стало известно, что Путин подписал изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно новой редакции, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей будет даваться приоритетное право на трудоустройство.

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