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17:02, 12 декабря 2023Экономика

Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Президент России Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 декабря, подписал изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой редакции, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей будет даваться приоритетное право на трудоустройство. Кроме того, особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения и предпенсионерам. Службы занятости будут помогать не только нетрудоустроенным, но и тем, кто, имея работу, находится в поиске лучших условий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что ветераны СВО после возвращения из зоны конфликта будут иметь право на приоритетное трудоустройство и приоритетное профессиональное обучение.

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      Анастасия Алимпиева
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