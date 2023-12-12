Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Президент России Путин утвердил приоритетное трудоустройство для участников СВО

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 декабря, подписал изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой редакции, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей будет даваться приоритетное право на трудоустройство. Кроме того, особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения и предпенсионерам. Службы занятости будут помогать не только нетрудоустроенным, но и тем, кто, имея работу, находится в поиске лучших условий.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что ветераны СВО после возвращения из зоны конфликта будут иметь право на приоритетное трудоустройство и приоритетное профессиональное обучение.