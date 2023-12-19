Законопроект об уголовной ответственности за русофобию поддержали в кабмине

Кабмин РФ поддержал законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Правительство России поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за русофобию. Об этом сообщил Совет при президенте по правам человека (СПЧ) в Telegram.

Уточняется, что документ поддержан при условии его доработки. В соответствии с законопроектом предлагается ввести статью 136.1 Уголовного кодекса РФ «Русофобия», в которой будет предусмотрена ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами РФ в отношении «гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Помимо этого, предусматривается ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий.

Как отметил глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, решение кабмина является сигналом о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина, которое было дано в прошлом году. В СПЧ добавили, что русофобия за рубежом превратилась из частного явления в массовое. В качестве примеров в Совете привели высылающую граждан РФ Латвию и Германию, конфисковывающую автомобили россиян.

В июле вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовное наказание за русофобию. По ее словам, депутаты намерены защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.