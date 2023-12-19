Замену Zara в России назвали разочарованием года

Союз торговых центров назвал замену Zara в России Maag разочарованием года

Управляющие российских торговых центров назвали отечественную замену испанского бренда Zara разочарованием года. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что, согласно проведенному среди арендодателей опросу, магазины Maag показали наихудшие результаты по продажам. Среди причин низкого рейтинга респонденты отметили узкий ассортимент, аскетичное оформление и слабую рекламную поддержку.

Вдобавок Люлин уточнил, что не оправдали ожидания участников опроса марка обуви и сумок Obuv, ставшая альтернативой польского бренда CCC, а также бренды LPP — RE (Reserved), СИН (Sinsay), CR (Cropp), XC (House), MO (Mohito). Кроме того, в данном списке оказались Motherbear (Mothercare) и «Вкусно — и точка» («Макдоналдс»).

В то же время некоторые из упомянутых компаний оказались одновременно и в перечне лучших переоткрытий. «Вкусно — и точка», занявшая последнее место в антирейтинге, заняла лидирующую позицию. На втором и третьем расположились Rostics (KFC) и Л'Окситан (L'Occitane). Последние места получили модные бренды LPP и Sneaker Box.

5 марта прошлого года испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России. До этого в стране действовали 502 магазина группы.

Спустя год, 27 апреля, в «Авиапарке» открылись магазины брендов Maag, Dub и Vilet, которые стали заменами брендам Inditex.