Заправщик в Индии «неуместно» потрогал россиянку и стал героем вирусного видео

NDTV: заправщик в Джайпуре потрогал россиянку и стал героем видео

Россиянка, путешествующая по Индии с местным блогером, столкнулась с неприятной ситуацией в Джайпуре, когда сотрудник бензоколонки «неуместно» ее потрогал. Заправщик стал героем видео, которое было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter) и на которое обратило внимание издание NDTV.

«Недавно моя подруга-путешественница из России столкнулась с серьезной проблемой в Джайпуре, где к ней трижды прикасался работник заправочной станции. На помощь пришла полиция», — подписал ставший вирусным ролик знакомый россиянки — блогер, известный на YouTube как On Road Indian.

Инцидент произошел, когда путешественники приехали на бензоколонку, чтобы заправить там свой байк. Как только индиец понял, что у сидевшей позади него спутницы возникла какая-то проблема, он начал снимать происходящее на видео и вызвал полицию.

На размещенных в сети кадрах блогер сначала расспрашивает сотрудников бензоколонки об инциденте, а затем обвиняет одного из них в том, что он прикасался к его подруге по имени Виктория, и просит позвать начальство. Россиянка говорит, что, когда мужчина потрогал ее в первые два раза, она не поверила в произошедшее, но в третий раз уже была уверена в том, что он делает это нарочно.

Через некоторое время на место прибыли полицейские, которым блогер рассказал о произошедшем. Стражи правопорядка попросили заправщика извиниться перед Викторией.

Ранее в Гонконге многодетного отца отправили на три месяца в тюрьму за то, что он приставал к корейской туристке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина призналась, что он «неуместно» к ней прикасался.