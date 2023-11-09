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20:07, 9 ноября 2023Путешествия

Многодетного отца отправили в тюрьму за приставания к туристке в прямом эфире

Фото: Weiye Tan / Unsplash

В Гонконге многодетного отца отправили на три месяца в тюрьму за то, что он приставал к корейской туристке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Подробностями истории поделилось издание South China Morning Post (SCMP).

По данным источника, 46-летний шеф-повар по имени Амит в сентябре 2023 года встретил на станции метро 29-летнюю видеоблогершу, которая вела прямой эфир в стриминговом сервисе Twitch по пути в отель. В материалах суда говорится, что мужчина обнял девушку за плечи, взял ее за руку и повел за собой, несмотря на ее сопротивление.

Спустившись по ступенькам станции, Амит прижал кореянку к стене, коснулся ее живота и попросил о сексе, сообщает SCMP. Затем он наклонился к лицу женщины, прошептал ей несколько слов и сбежал.

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Адвокат защиты подчеркнул, что его клиент пристрастился к алкоголю из-за длительной разлуки со своей семьей в Индии и потерял контроль над собой после того, как увидел женщину в метро. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что ему стыдно за этот поступок.

Ранее пассажира самолета арестовали после того, как попутчица пожаловалась в полицию на его неприемлемое поведение во время полета. Женщина призналась, что он «неуместно» к ней прикасался.

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      Марина Черняк
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