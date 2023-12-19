Завод Hyundai в Петербурге собрались перезапустить как можно быстрее

Мантуров: покупатель завода Hyundai в Петербурге готовит запуск производства

Покупающая завод Hyundai в Санкт-Петербурге компания «Арт-Финанс», которая принадлежит бывшему гендиректору группы «Авилон» Андрею Павловичу, собирается запустить производство автомобилей на этой площадке как можно быстрее. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как рассказал министр, в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сделку уже одобрили, сейчас ее параметры финализируются. Речь в том числе идет об опционе на обратный выкуп актива.

Мантуров не уточнил, с каким индустриальными партнерами на предприятии готовятся начать работу. Ранее источники в автомобильных кругах информировали, что партнером покупателя выступит китайский концерн GAC, а выпускаемые ими под другим брендом машины формально не будут иметь отношения к корейскому концерну.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже российского завода ранее 19 декабря. По данным Reuters, сумма сделки составила 77,67 доллара (около 7000 рублей). Убыток Hyundai от продажи завода оценили в 219,19 миллиона долларов. После сделки автопроизводитель продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.