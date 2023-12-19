Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

Зеленский не стал отвечать на вопрос о своем конфликте с главкомом ВСУ Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о своем конфликте с главнокомандующим вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным и слухах на тему планов его увольнения. Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на странице украинского лидера в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский отказался «помогать кому-то развивать эту тему», подчеркнув, что командование ВСУ должно отвечать за ситуацию на фронте. «Я жду от них конкретных вещей на поле боя и по поводу мобилизации», — заявил он.

Ранее украинский президент сообщал о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По его мнению, мобилизация такого количества людей обойдется властям страны дополнительно в 500 миллиардов гривен.