Женщина развелась после 20 лет брака и влюбилась в первого встречного

Эксперт по отношениям Рич Юзвяк подсказал, как поступить женщине, которая после 20 лет брака развелась и влюбилась практически в первого встречного. Свою рекомендацию он дал в колонке для издания Slate.

По словам обратившейся к Юзвяку женщины, в ее браке в последнее его десятилетие не было ни секса, ни любви. Недавно она пошла на первое более чем за год одиночества свидание, которое не привело к интимной близости или новым встречам, и теперь не может забыть своего визави, которого по неназванным причинам не может больше увидеть. «Я хочу заниматься с ним сексом, любить его. Это длится месяцами, я рада, что эта искра ко мне вернулась. Но нужно забыть его. Я уже готова бросить мастурбацию, которую переоткрыла для себя, потому что из-за нее я хочу его еще больше», — написала женщина.

В ответ Юзвяк порекомендовал ей сходить еще на одно свидание, а лучше — на дюжину, чтобы понять, действительно ли это чувства к конкретному человеку, а не топтание на знакомом месте. «Свидания и полученное внимание соблазнительны сами по себе. Попробуйте, и если ничего не получится, по крайней мере, отвлечетесь», — посоветовал он.

Также эксперт пообещал, что не получающее удовлетворения чувство со временем утихнет. «И я не думаю, что нужно бросать мастурбировать, если вы делаете открытия. Хорошая практика самоудовлетворения будет держать вас в форме, пока вы не встретите нового человека, который вам понравится. Важно держать технику смазанной!» — заключил он.

Ранее Юзвяк подсказал, как поступить 35-летнему мужчине, стесняющемуся потерять девственность в своем возрасте. «Общество не погладит вас по голове и не похвалит за то, что вы держали себя в штанах до четвертого десятка. Никто на вас внимания не обращает», — заверил он.