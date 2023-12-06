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06:00, 6 декабря 2023Забота о себе

Стесняющемуся потерять девственность в 35 лет мужчине дали совет

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Рич Юзвяк подсказал, как поступить 35-летнему мужчине, стесняющемуся потерять девственность в своем возрасте. Совет читателю он дал в статье для издания Slate.

По словам обратившегося к нему мужчины, на протяжении многих лет он подавлял свою сексуальность и только иногда занимался оральным сексом с партнершами. Теперь он считает, что начинать половую жизнь поздно. «Я хотел бы избавиться от невидимых цепей, но мои возраст и пол тревожат меня. Женщина, переживающая сексуальное перерождение в 30-40 лет — это символ свободы и пробуждения. Мужчина в том же возрасте всем кажется незрелым, отчаявшимся и пугающим», — уверен он.

Юзвяк не согласился с автором письма. По его словам, люди воспринимают других по-разному, и не стоит из опасения поступить вразрез с чьими-либо ожиданиями лишать себя возможностей. «Общество не погладит вас по голове и не похвалит за то, что вы держали себя в штанах до четвертого десятка. Никто на вас внимания не обращает», — заверил он.

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«Существует больше одной точки зрения на сексуальные свободы мужчин, особенно учитывая демократизацию общения через социальные сети. В любом случае что бы ни говорило вам, что не следует выходить за рамки и исследовать секс в течение вашей жизни на этой планете в человеческом обличье, — это шум, который стоит заглушать», — напутствовал он.

Ранее Юзвяк сообщил, как сохранить самооценку, получив несколько отказов от потенциальных партнеров. Он отметил, что оттолкнуть могут неприятный запах, неуместное поведение, отсутствие уверенности в себе или, наоборот, чрезмерная самовлюбленность.

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      Александра Лисица
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