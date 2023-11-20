Семейная пара решила найти партнера для секса втроем и разочаровалась

Секс-коуч и эксперт по отношениям Рич Юзвяк рассказал, как сохранить самооценку, получив несколько отказов от потенциальных любовников. Его мнение публикует издание Slate.

За советом к Юзвяк обратилась 50-летняя семейная пара любителей эротических экспериментов. Муж и жена рассказали, что разочаровались в своей привлекательности после того, как решили найти партнера для секса втроем, но не смогли сделать этого. По словам супругов, ни в секс-клубах, ни на сайтах знакомств никто не захотел присоединиться к ним в спальне. «Мы выглядим моложе своих лет. Например, мои зубы и волосы почти такие же, как в молодости, а живот не мешает мне видеть пальцы на ногах», — написал в письме мужчина.

В ответ на письмо Рич Юзвяк отметил, что привлекательность — это больше чем зубы, волосы и отсутствие живота. Оттолкнуть потенциальных партнеров, по его словам, может неприятный запах, неуместное поведение, отсутствие уверенности в себе или, наоборот, чрезмерное самовлюбленность.

Юзвяк также добавил, что получая отказ, не нужно воспринимать его на свой счет и позволять этому влиять на самооценку. «Если ты кому-то неинтересен, это не окончательный вердикт относительно твоего существования и привлекательности. Это лишь субъективное мнение человека. Поэтому правильно будет принять это, поднять выше подбородок и двигаться дальше», — сказал коуч. Он посоветовал продолжить посещать секс-клубы, если желание найти третьего партнера не исчезнет. Кроме того, он предложил присоединиться к сообществу людей, которые разделяют такие же сексуальные интересы.

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