Житель Подмосковья избил в автобусе пожилого мигранта и попал на видео

В Подмосковье пассажир автобуса избил пожилого мигранта

В подмосковном Дмитрове пассажир рейсового автобуса избил пожилого мигранта. Конфликт попал на видео, которое опубликовало региональное МВД на своем сайте.

На записи видно, как россиянин наносит сидящему рядом мужчине удар по лицу, после чего хватает его за одежду. В это время очевидцы пытаются разнять пассажиров.

Как выяснило ведомство, пострадавшим оказался 66-летний уроженец одной из стран Средней Азии. По факту произошедшего полиция задержала 56-летнего жителя Дмитрова. Как утверждает россиянин, мигрант нецензурно высказался в его сторону. «Дальше мне пришлось ему пояснить с правой [руки], кулаком», — объяснился задержанный на допросе.

Ранее в Москве гражданин Узбекистана напал в автобусе на женщину-контролера. На записи с камер наблюдения видно, как россиянка подходит к сидящему мужчине, но тот резко встает и наносит ей удар в район головы. После этого мигрант скрылся с места происшествия.