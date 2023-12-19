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03:43, 19 декабря 2023Мир

Живущие в Латвии россияне рассказали об испытываемом страхе

NYT: проживающих в Латвии россиян преследует страх и опасение

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россияне, проживающие в Латвии, испытывают страх из-за действий властей. Об этом рассказал обозреватель The New York Times (NYT) Эндрю Хиггинс.

Журналист побывал в городе Даугавпилс, где подавляющее большинство жителей — русскоязычные. 63-летняя местная жительница с российским гражданством, которая всю жизнь провела в Латвии, сообщила ему, что этой осенью ее лишили права на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание. Женщина призналась, что «потеряла сознание от шока», узнав об этом.

Другие жители пожаловались на то, что русскоязычным отказывают в предоставлении гражданства, а также заставляют пожилых людей учить латышский язык, что дается им с трудом. «В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», — пишет Хиггинс, подчеркивая, что они возмущены своим положением.

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      Марина Совина
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