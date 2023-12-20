Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании «Россия»

Аэропорт Пекина «Дасин» не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

Авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Пекина «Дасин» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что пассажиров без взимания дополнительной платы пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот». «Россия» уже обратилась в Минтранс России за помощью в данной ситуации. Запрос компании в Китае проигнорировали.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — уточнил представитель перевозчика.

Авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения нужных документов, которые позволят выполнять полеты с марта 2024 года.

В феврале российские авиакомпании пожаловались на проблемы с полетами в Китай. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 перевозчика, пожаловалась в Минтранс на трудности с планированием полетов в страну.

