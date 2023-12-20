Артемий Лебедев назвал одно преимущество СССР

Дизайнер Артемий Лебедев назвал СССР экологическим раем

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал СССР экологическим раем. Об этом преимуществе он заявил в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Он заявил, что в Советском Союзе была культура многоразового потребления. Он вспомнил, что в детстве сдавал использованные бутылки и макулатуру, а в магазины, по его воспоминаниям, нужно было приходить с собственной сумкой и емкостью для продуктов. В стране стремились к тому, чтобы не использовать одноразовую тару, объяснил Лебедев.

«Был совершенно экологический рай, о котором сегодня можно только мечтать», — высказался дизайнер.

Блогер также подчеркнул, что в России после распада СССР стали подражать Европе в вопросах потребления, отказавшись от норм жизни в Советском Союзе. «Мы начали потреблять как не в себя и вобрали худшие практики, забыв обо всех лучших», — заключил он.

Ранее Лебедев назвал недостаток СССР. Дизайнер считает таковым дефицит товаров. Кроме того, блогеру не нравилось, что в стране критиковали идею потребления.