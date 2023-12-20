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13:12, 20 декабря 2023Из жизни

Пожизненно осужденный сбежал из тюрьмы с помощью матери

NYP: в США мать помогла пожизненно осужденному сыну сбежать из тюрьмы
Robert Yancy Jr.

Robert Yancy Jr.. Фото: Texas Department of Criminal Justice

В США задержали преступника, который сбежал из тюрьмы с помощью матери. Об этом сообщает New York Post (NYP).

39-летний Роберт Янси, осужденный пожизненно за изнасилование семилетней девочки, исчез из тюрьмы округа Бразория, штат Техас, в воскресенье, 17 декабря. В тот день его навещала мать — Леонор Пристл. Каким-то образом женщине удалось пронести в комнату для свиданий одежду для сына, а также удостоверение личности на чужое имя.

Переодевшись в гражданское, Янси сумел покинуть исправительное учреждение вместе с матерью. Они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Как только сотрудники тюрьмы обнаружили побег, они объявили принадлежавшую женщине машину в розыск.

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Около 20:30 в тот же день Пристл задержали примерно в 180 километрах от тюрьмы, однако Янси в ее автомобиле не было. На следующий день беглеца узнали отдыхающие в парке рядом с водохранилищем Кулинг в 70 километрах от тюрьмы и позвонили в полицию.

После появления правоохранителей Янси предъявил им удостоверение, благодаря которому сбежал, и попытался выдать себя за другого человека, однако вскоре сознался в побеге.

Позже выяснилось, что Пристл прежде работала надзирательницей. Следствие считает, что она могла использовать знание тюремного распорядка, чтобы помочь сыну бежать. В итоге мать заключенного и ее бойфренда Рассела Уильямса обвинили в организации побега.

Ранее в США задержали преступника, который сбежал из тюрьмы в 2022 году с помощью матери и жены. Две женщины открыли огонь по охранникам, прикрывая бросившегося к машине родственника.

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      Никита Савин
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