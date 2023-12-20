Блинкен рассказал о плане США по развитию Украины

Блинкен: у США есть четкий план развития Украины без текущего финансирования

У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — рассказал он.

Блинкен уточнил, что в в случае реализации данного плана Украина не будет нуждаться в продолжении оказания ей финансовой помощи на нынешнем уровне. По его словам, США и их союзникам нужно помочь Киеву преодолеть эти зиму, весну и лето.

Ранее Блинкен сообщил, что у США практически закончились деньги на помощь Украине. По его мнению, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева.