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20:17, 20 декабря 2023Мир

В США заявили об отсутствии денег на помощь Украине

Блинкен: у США практически закончились деньги на оказание помощи Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Saul Loeb / Reuters

У США «практически закончились время и деньги» на оказание помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте. При этом, добавил он, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева.

«У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки Киева], и у нас почти закончилось время», — сказал он.

На этом фоне, по мнению госсекретаря страны, Конгрессу США как можно быстрее нужно рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Киеву.

Ранее Блинкен отметил, что США добились значительных успехов в привлечении инвестиций на Украину и развитии частного сектора республики, чтобы Киев мог «сам себя обеспечивать».

Анастасия Алимпиева
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