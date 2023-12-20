Блинкен рассказал о работе над самостоятельностью Украины

Блинкен: США добились успехов в развитии Киева, чтобы он сам себя обеспечивал

Вашингтон добился значительных успехов в привлечении инвестиций на Украину и развитии частного сектора республики, чтобы Киев мог «сам себя обеспечивать», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция пресс-конференции по итогам года доступна на сайте Госдепартамента.

«Мы в значительной степени вовлечены в привлечение инвестиций в частный сектор и увеличение активности на Украине, чтобы она развивалась в экономическом плане. И мы добились реальных успехов на этом направлении», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, привлечение инвестиций способствует увеличению налоговой базы, чтобы у республики было больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Ранее сообщалось, что Белый дом надеется на утверждение Конгрессом дополнительных ассигнований для помощи Украине в январе, однако время не на стороне США.