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18:58, 20 декабря 2023Мир

В США признали трудности в утверждении ассигнований на Украину

Кирби понадеялся на ассигнования на Украину, но время не на стороне США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Белый дом надеется на утверждение Конгрессом дополнительных ассигнований для помощи Украине в январе, однако время не на стороне США. Об трудностях заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Время не на нашей стороне. Нам нужно получить это финансирование как можно скорее. Похоже, что это случится, скорее, в начале января, но чем раньше, тем лучше», — признал он.

Ранее в действиях Украины увидели желание начать переговоры с Россией. Удары Киева беспилотниками по российской территории говорят о желании содержательных переговоров с Москвой, заявил журналист Андрю Крамер из США в материале для издания The New York Times.

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