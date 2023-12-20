Боец ВСУ рассказал о запугивании российским пленом

Солдат Нагорный: командование ВСУ распространяет слухи об ужасах плена

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Нагорный рассказал РИА Новости о слухах об ужасах российского плена, распространяемых командованием.

По его словам, командование рассказывало бойцам о том, что в плену ломают пальцы и руки. «Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают», — рассказал солдат.

Нагорный был взят в плен на запорожском направлении вместе с сослуживцем 30 ноября. Он отметил, что их привели в подвал, посадили на лавочку и предложили чай, кофе. Боец признался, что был шокирован подобным отношением. «Что нас не бьют, не режут, ничего такого, что нам рассказывали наши начальники, и ротные, и все… Да, нас перед этим проверили, что у нас нет ни гранат, ни патронов, но к нам отнеслись нормально, никто не бил, ничего такого», — поделился он.

После перевода в постоянное место содержания отношение к пленным не изменилось. Их кормят три раза в день, они могут читать, общаться с товарищами, на них никто не кричит и не пытает их, отметил Нагорный.

Ранее пленный украинский военный Петр Щербатый рассказал, что бойцы ВСУ воруют еду у местных жителей на контролируемой Киевом части Херсонской области. Он добавил, что солдаты могут не есть несколько дней и испытывают проблемы с питьевой водой.