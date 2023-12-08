Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве сослуживцев

Пленный боец ВСУ Щербатый: украинские военные воруют еду у местных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют еду у местных жителей на контролируемой Киевом части Херсонской области. О мародерстве сослуживцев рассказал пленный украинский военный Петр Щербатый, передает РИА Новости.

«Приходилось видеть такое, что украинские солдаты шли красть еду у местного сельского населения. Крали еду, чтобы было, что поесть. Чем питаться», — сообщил он.

По словам пленного, жители правого берега Днепра боятся украинских военных и стараются не попадаться им на глаза. Щербатый добавил, что солдаты могут не есть несколько дней и испытывают проблемы с питьевой водой.

Ранее пленный украинский снайпер Максим Мирончук рассказал, что воюющие в Херсонской области бойцы ВСУ уничтожаются целыми взводами. Он добавил, что среди военных очень много раненых.