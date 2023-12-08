Украинский пленный рассказал об уничтожении всего своего взвода
Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются целыми взводами. Об этом РИА Новости сообщил сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук.
По его словам, украинских военных осталось очень мало в регионе. Снайпер уточнил, что весь его взвод уничтожили. «Я один из взвода, получается, остался», — рассказал он. Также Мирончук добавил, что среди украинских военных очень много раненых.
Ранее бойцы ВСУ зависали видео, в котором пожаловались на то, что в их роте больше никого не осталось. Ролик был записан в Авдеевке под Донецком.
До этого украинский военнопленный Александр Бень заявил, что российские бойцы уничтожили более половины 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Работина.