Украинский пленный рассказал об уничтожении всего своего взвода

Пленный украинский снайпер Мирончук сообщил, что весь его взвод уничтожили

Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются целыми взводами. Об этом РИА Новости сообщил сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук.

По его словам, украинских военных осталось очень мало в регионе. Снайпер уточнил, что весь его взвод уничтожили. «Я один из взвода, получается, остался», — рассказал он. Также Мирончук добавил, что среди украинских военных очень много раненых.

Ранее бойцы ВСУ зависали видео, в котором пожаловались на то, что в их роте больше никого не осталось. Ролик был записан в Авдеевке под Донецком.

До этого украинский военнопленный Александр Бень заявил, что российские бойцы уничтожили более половины 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Работина.