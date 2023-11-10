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06:13, 10 ноября 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всего своего взвода

РИА Новости: бойцы ВСУ в Авдеевке заявили, что в их взводе осталось три человека

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) зависали видео, в котором пожаловались на то, что в их роте больше никого не осталось. Об этом сообщает РИА Новости.

«С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились», — приводит агентство слова одного из них. Уточняется, что видео было записано в Авдеевке под Донецком.

Боец ВСУ также отметил, что у солдат нет необходимого обеспечения, личному составу приходится самим покупать даже лекарства. При этом, заявил он, командование отказывается что-либо делать с этим. «На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой», — сказал военный. Военнослужащие также пожаловались, что командиры занимаются вымогательством, отдают «преступные приказы» и «кидают солдат на смерть».

Ранее украинский военнопленный Александр Бень заявил, что российские бойцы уничтожили более половины 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Работина.

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