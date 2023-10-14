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10:05, 14 октября 2023Бывший СССР

Украинский пленный заявил об уничтожении более половины роты ВСУ в Запорожье

Украинский пленный заявил, что ВС РФ уничтожили 60 % роты бойцов ВСУ у Работина

Фото: Libkos / AP

Российские бойцы уничтожили более половины 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил украинский военнопленный Александр Бень.

По его словам, в районе Работина потери ВСУ составили более 60 процентов.

«Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись», — пояснил он и добавил, что основная часть сил была потеряна под обстрелами танков, минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Бень также рассказал, что ВСУ в последнее время испытывают серьезные трудности с продовольствием на фронте.

Ранее сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук сообщил, что в рядах ВСУ на артемовском направлении не хватает военных для контрнаступления. Его сослуживец, Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, признался, что армия Украины несет большие потери на артемовском участке, однако новые бойцы не прибывают.

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    Варвара Кошечкина
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