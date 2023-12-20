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10:39, 20 декабря 2023Экономика

Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

«Ъ»: работодатели в РФ будут бороться с кадровым голодом с помощью роста зарплат

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Борьба с кадровым голодом станет одной из главных задач российского бизнеса в 2024 году. Способы решения этой проблемы назвали опрошенные «Коммерсантом» топ-менеджеры и HR-специалисты.

Дефицит кадров стал одним из главных препятствий для развития бизнеса в 2023 году: с ним столкнулись 88 процентов опрошенных онлайн-платформой «Поток» работодателей. По оценке hh.ru, чаще всего с нехваткой рабочих рук сталкивались компании, работающие с товарами повседневного спроса (FMCG), добывающая отрасль и гостинично-ресторанный бизнес. Три из четырех компаний столкнулись с ростом сроков найма, отмечают эксперты.

В следующем году проблемы сохранятся: как показал опрос Kontakt InterSearch Russia, топ-менеджеры называют удержание и мотивирование лучших кадров одним из главных вызовов для бизнеса. HR-специалисты также считают главными задачами для кадровых департаментов удержание сотрудников и поиск новых работников. Справляться с этим вызовом собираются с помощью увеличения зарплат и связанных с наймом расходов.

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Большинство опрошенных (65 процентов) назвали повышение зарплат. Реже представители компаний готовы вкладываться в бренд работодателя (54 процента). Как отметили эксперты hh.ru, бизнес также готов обеспечивать сотрудникам гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45 процентов респондентов).

По данным SuperJob, за последний год в России более чем в полтора раза (на 57 процентов) выросло число открытых вакансий, а резюме работников стало меньше на 2 процента. Конкурс на одну вакансию снизился на треть (минус 34 процента). На невозможность набрать кадры указали 85 процентов участников опроса. Хуже всего дело обстоит с квалифицированными рабочими, водителями грузовых автомобилей, машинистами спецтранспорта, разнорабочими и инженерами.

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      Вячеслав Агапов
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