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14:18, 20 декабря 2023Мир

Боррель предупредил об угрозе «безвозвратной испорченности» Евросоюза

Боррель: ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) будет «безвозвратно испорчен» в случае поражения Украины и сохранения конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — отметил дипломат.

Боррель также призвал страны Европы «засучить рукава», чтобы избежать подобного исхода.

Ранее Боррель заявил, что создание палестинского государства и его контроль над сектором Газа может стать лучшей гарантией безопасности для Израиля. По его мнению, для предотвращения дестабилизации Газы эта территория должна управляться государством, представляющим свой народ.

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      Максим Габриелян
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