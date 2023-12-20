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17:52, 20 декабря 2023Россия

Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

В Москве женщина 40 минут простояла босиком снаружи окна на 13-м этаже

Жительница Москвы 40 минут простояла снаружи окна своей квартиры, расположенной на 13-м этаже. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как босая женщина в верхней одежде стоит на кожухе для вытяжки. Окно перед ней открыто. Причина такого поведения россиянки неизвестна.

По информации издания, соседи вызвали спасателей, которые затащили москвичку внутрь квартиры. Однако, выйдя с ними на улицу, женщина побила мужчин палкой.

Ранее в Орске Оренбургской области местный житель, предположительно, в состоянии наркотического опьянения больше часа бегал от спасателей и полиции по электропроводам, натянутым между крышами жилых домов. На крыше одного из зданий нарушителя удалось задержать, его передали в скорую помощь.

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      Константин Лысяков
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