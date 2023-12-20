В Чехии увидели прямую угрозу безопасности от России

ВС Чехии назвали Россию прямой угрозой безопасности в военной концепции

Начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии заявил, что страна видит прямую угрозу безопасности от России и считает ее потенциальным военным противником. Об этом передает РИА Новости.

Ржекха назвал Россию «прямой угрозой безопасности и потенциальным военным противником». «В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие», — отметил он.

В документе уточняется, что армия Чехии испытывает недостаток персонала и боеприпасов. Кроме того, у нее недостаточно возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов на своей территории. Также Чехия ограничена в возможности собственных средств ПВО и развития технологий.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», — отметил он.