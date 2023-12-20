Дочь Охлобыстина рассказала о попадании актера под обстрел в Донбассе

Дочь Охлобыстина рассказала, что актер словил пулю во время обстрела в Донбассе

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия рассказала о том, как артист попал под обстрел в Донбассе, куда приехал вместе с супругой Оксаной Арбузовой с целью передачи гуманитарной помощи. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Родственница актера поведала, что Охлобыстин «словил пулю», а также заявила, что его спас бронежилет.

«Слава богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала Евдокия Охлобыстина.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал об ухудшении состояния здоровья его коллеги, артиста Михаила Ефремова, находящегося в тюрьме. Кинематографист отметил, что виновный в смертельном ДТП актер стал насквозь больным, хоть и старается держаться. Охлобыстин считает, что Ефремова нужно освободить из колонии.