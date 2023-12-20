Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

Дружко заявил, что подстраивал под себя текст на шоу «Необъяснимо, но факт»

Российский актер и бывший ведущий культовой программы «Необъяснимо, но факт» на канале ТНТ Сергей Дружко раскрыл происхождение фраз из передачи, которые впоследствии стали мемами. На эту тему он высказался в интервью проекту «Культурный шок». Ролик доступен на Rutube.

Дружко заявил, что популярные в интернете фразы из «Необъяснимо, но факт», которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной фишкой проекта.

Он пояснил, что над созданием программы работало много человек, каждый из которых отвечал за свою задачу, в том числе за написание сценариев и подводок. Ведущий на площадке иногда изменял и подстраивал под себя текст. Однако зачастую сценарии приходилось писать очень быстро, потому что выпуски шоу должны были выходить каждую неделю.

«"Там поправите, на площадке поправите". И какие-то вещи просто я не поправлял, я их оставлял. Но я же их как артист должен на себя надеть, оживить это. (...) Оно получалось и потом просто вошло в народ, потому что сделал я это блестяще», — заключил он.

Ранее Дружко назвал причину закрытия «Необъяснимо, но факт». По его словам, проект прекратил существование из-за финансовых проблем.

Программа «Необъяснимо, но факт» выходила на ТНТ с 2005 по 2008 год. В передаче говорилось о сверхъестественном: в частности, выпуски были посвящены реинкарнации, призракам, экстрасенсам, проклятиям, вымершим цивилизациям и снежному человеку. Впоследствии некоторые фразы Дружко из передачи, которые он обычно произносил с очень серьезным видом, стали мемами в сети. В частности, популярность получили его ремарки «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду», «Вы не правы. Всего доброго» и другие утверждения.