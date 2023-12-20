Джиган назвал петушарами обвинивших его в фотошопе хейтеров

Российский рэпер Джиган ответил на обвинения в фотошопе, назвав хейтеров петушарами. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летний исполнитель поделился снимком, на котором он запечатлел себя в зеркало топлес, демонстрируя кубики пресса. Однако подписчики заметили, что на фото и видео его супруги, предпринимательницы Оксаны Самойловой, артист выглядит совершенно иначе. «У Самойловой в историях он немного другой», «Жена научила фильтрами пользоваться», «Выдыхай, родной», «Когда заплатил за пресет в фотошопе», «Хороший фотошоп», — писали они.

В свою очередь, Джиган решил ответить на комментарии хейтеров, записав видео в сторис. Так, на размещенных кадрах он попозировал перед зеркалом и показал на камеру свои мускулы. «Так, видео специально для петушар, которые говорят, что это фотошоп», — заявил рэпер.

В прошлом году Джиган расстроился из-за фигуры на видео жены. Бизнесвумен опубликовала в соцсетях ролик, на котором ее муж запечатлен в одном полотенце после купания в бассейне. На размещенных кадрах был виден расслабленный живот рэпера, который он, судя по его словам, хотел бы скрыть.